Авария с участием легковых автомобилей и грузовика затруднила движение в Невском районе Петербурга утром 19 августа. Очевидцу повезло, а вот стоявшей перед ним машине — нет.



На пересечении Народной улицы с Дальневосточным проспектом около 9:50 столкнулись большегруз, автомобиль Suzuki и довольно редкая на наших дорогах Honda Integra. Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, женщина на «Сузуки» попыталась проскочить перед грузовиком, «но 18 тонн сложно остановить».

На записи с видеорегистратора очевидца видно, что грузовик ехал прямо, а «Сузуки» попыталась повернуть перед ним направо и получила удар в бок. При этом большегруз протащил ее несколько метров перед собой, пока не смог остановиться, попутно ударив о зад ожидавшей поворота налево «Хонды».