FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +23
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
19.08.2020 12:03
3
Печать

Попытка проскочить перед грузовиком закончилась ДТП на троих. Редкой «Хонде» досталось ни за что

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13680256" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Авария с участием легковых автомобилей и грузовика затруднила движение в Невском районе Петербурга утром 19 августа. Очевидцу повезло, а вот стоявшей перед ним машине — нет.

На пересечении Народной улицы с Дальневосточным проспектом около 9:50 столкнулись большегруз, автомобиль Suzuki и довольно редкая на наших дорогах Honda Integra. Как сообщает участник группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Владимир, женщина на «Сузуки» попыталась проскочить перед грузовиком, «но 18 тонн сложно остановить».

На записи с видеорегистратора очевидца видно, что грузовик ехал прямо, а «Сузуки» попыталась повернуть перед ним направо и получила удар в бок. При этом большегруз протащил ее несколько метров перед собой, пока не смог остановиться, попутно ударив о зад ожидавшей поворота налево «Хонды».

«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, пострадавших в аварии нет. ДТП затруднило проезд по Народной улице, где и без того пробка. По данным «Яндекса», на Народной и Дальневосточном плотно и сейчас.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13680256" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

kоt-obormot
"Я двадцать лет за рулем - у меня фиг проскочишь."©
260569221
Конечно... таким торопыгам надо сразу е... крошить
hal9000
Да женщина на сузуки отмажется на мужа все свалит мол ..в магазин поехала отправил за едой..мол давай быстрей..вот и торопилась чтоб его накормить..ато голодный ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний