«Не носит взрывного характера». Роспотребнадзор считает ситуацию с коронавирусом в Крыму «контролируемой»

По ее словам, в регионе наблюдается рост заболеваемости. С момента открытия туристического сезона показатели стали отличаться от весны и начала лета. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что «с июня количество тестов на COVID-19 выросло в три раза».

«Ситуация сегодня не носит взрывного характера, она оценивается как контролируемая», — цитирует 19 августа заявление руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской « Интерфакс ».

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Крыму.

Пеньковская заверила, что «вспышек заражения» в санаториях и лагерях отдыха удалось избежать. «Есть заносы в организации, но они все купируются в рамках одного инкубационного периода. Это единичные случаи заболевания», — рассказала руководитель регионального Роспотребнадзора.

После открытия туристического сезона в южных регионах России зафиксировали «рекордные показатели» заболевших коронавирусом. Роспотребнадзор не посчитал рост значительным, однако в ведомстве констатировали, что COVID-19 все чаще выявляют именно у вернувшихся с отдыха россиян.

С начала пандемии в Крыму насчитали 1 820 случаев COVID-19.