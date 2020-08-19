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19.08.2020 11:48
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Пограничники Белоруссии разоблачили журналистов, которые хотели въехать в страну как туристы

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает 19 августа, что накануне в аэропорту Минск 17 представителям иностранных СМИ было отказано во въезде в республику.

У них, как отмечает пресс-служба ведомства, не было аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны. При этом представители СМИ, среди которых были представители американской телерадиосети и немецкого издания, заявляли, что приехали в Белоруссию, чтобы посмотреть достопримечательности.

Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь
Фото: государственный пограничный комитет республики Беларусь

«У них были обнаружены удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура, что раскрывало намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства», — говорится в сообщение ГПК.

Также пограничники нашли у журналистов крупные суммы наличной валюты.

При этом прибывшим 18 августа представителям ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio», у которых была аккредитация Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, дали зеленый свет на пересечение границы.

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Комментарии (3)

260569221
Ахах))) пресскарты у них левые)) таких не делают ща
Piter Pen
Желтый кнопочный телефон нокия - как-то выбивается на общем фоне остальной техники.
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