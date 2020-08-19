Пограничники Белоруссии разоблачили журналистов, которые хотели въехать в страну как туристы
Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщает 19 августа, что накануне в аэропорту Минск 17 представителям иностранных СМИ было отказано во въезде в республику.
У них, как отмечает пресс-служба ведомства, не было аккредитации для осуществления журналистской деятельности на территории страны. При этом представители СМИ, среди которых были представители американской телерадиосети и немецкого издания, заявляли, что приехали в Белоруссию, чтобы посмотреть достопримечательности.
«У них были обнаружены удостоверения журналистов различных телерадиовещательных компаний и профессиональная аппаратура, что раскрывало намерения последних по осуществлению журналистской деятельности с нарушением белорусского законодательства», — говорится в сообщение ГПК.
Также пограничники нашли у журналистов крупные суммы наличной валюты.
При этом прибывшим 18 августа представителям ТРК «Deutsche Welle» и ТРК «Danmarks Radio», у которых была аккредитация Министерства иностранных дел для работы на территории Республики Беларусь, дали зеленый свет на пересечение границы.