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19.08.2020 11:25
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Восьмилетнего петербуржца покусала собака на даче в Ленобласти

Восьмилетнего петербуржца доставили в больницу Тосненского района области после нападения собаки. Об этом 19 августа сообщает издание 47news.

Бездомное животное покусилось на мальчика у дома на улице Почтовой в посёлке Фёдоровское. В больницу его доставили с рваными ранами лица, но после оказания помощи отпустили домой.

Еще один случай нападения собаки на ребенка произошел во Всеволожском районе. Там около четырёх часов дня 18 августа домашняя овчарка укусила в лицо трёхлетнюю девочку. Помощь малышке оказали на месте.

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Комментарии (3)

Ну с бездомной собакой всё понятно...
А что касается домашней овчарки,то, по уму, как это не тяжело для хозяев, надо усыплять.
Я, конечно, не знаю всех обстоятельств, но нормальная здоровая собака никогда без очень веских причин, команды или с целью защиты не укусит человека. Тем более, ребёнка.
Сделала 1 раз, потенциально сделает и ещё. Хорошо, что ребёнок в этот раз легко отделался.
hal9000
Надо привлекать собаку..тут хулиганка..плюс без паспорта наверно пес был.. отсутствие регистрации впаять..
severozap
Никто не следит за соблюдением правил выгула собак. У каждой, а часто и на детских площадках выгуливают своих питомцев, без поводков и намордников
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