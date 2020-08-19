Восьмилетнего петербуржца покусала собака на даче в Ленобласти

Восьмилетнего петербуржца доставили в больницу Тосненского района области после нападения собаки. Об этом 19 августа сообщает издание 47news.



Бездомное животное покусилось на мальчика у дома на улице Почтовой в посёлке Фёдоровское. В больницу его доставили с рваными ранами лица, но после оказания помощи отпустили домой.



Еще один случай нападения собаки на ребенка произошел во Всеволожском районе. Там около четырёх часов дня 18 августа домашняя овчарка укусила в лицо трёхлетнюю девочку. Помощь малышке оказали на месте.

