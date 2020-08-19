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19.08.2020 10:52
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«Яндекс» объединил свои городские сервисы поездок, заказа еды и продуктов

Новое приложение «Яндекс.Go» появилось в Google Play и AppStore вместо «Яндекс.Такси». Туда же, как сообщает пресс-служба компании 19 августа, добавятся «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».

Как уточняют в компании, приложения по-прежнему будут доступны и отдельно.

«Яндекс» запускает Go — приложение, которое объединяет в одном месте сервисы для решения рутинных задач. Быстрое передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов — все это теперь собрано в «Яндекс.Go». Первые шаги к новому супераппу были сделаны в марте этого года, когда в «Яндекс.Такси» были добавлены «Еда» и «Лавка», — говорится в сообщении.

В компании надеются, что теперь водители и курьеры, работающие на заказах, не будут работать «вхолостую» и простаивать в ожидании заказов.

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Комментарии (3)

hedgehog_
яндекс.пшел
нормальное такое название.
Andrew101
Большинство приложений не нужно людям, вот они так "ненавязчиво" и предлагают скачать сразу все, видимо думают так люди начнут пользоваться всеми их сервисами. По факту можно использовать только три их приложения - яндекс навигатор, яндекс такси и яндекс драйв и то после отмены скидок по подписке яндекс плюс и увелечения цены после карантинного простоя последнее можно удалять.
Piter Pen
Яндекс задоблал объединять приложения.. верните просто навигатор, просто такси.. без всяких доп. сервисов!
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