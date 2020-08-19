«Яндекс» объединил свои городские сервисы поездок, заказа еды и продуктов

Новое приложение «Яндекс.Go» появилось в Google Play и AppStore вместо «Яндекс.Такси». Туда же, как сообщает пресс-служба компании 19 августа, добавятся «Яндекс.Драйв», «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка».



Как уточняют в компании, приложения по-прежнему будут доступны и отдельно.



«Яндекс» запускает Go — приложение, которое объединяет в одном месте сервисы для решения рутинных задач. Быстрое передвижение по городу на такси, каршеринг и поездки с персональным водителем, экспресс-доставка блюд из ресторанов и продуктов из магазинов, а также моментальная отправка посылок и грузов — все это теперь собрано в «Яндекс.Go». Первые шаги к новому супераппу были сделаны в марте этого года, когда в «Яндекс.Такси» были добавлены «Еда» и «Лавка», — говорится в сообщении.

