В Петербурге скончались ещё 17 горожан с COVID-19

Суточный прирост умерших с новой коронавирусной инфекцией петербуржцев — плюс 17. Об этом 19 августа говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Таким образом, с начала пандемии скончались 2 293 горожанина с COVID-19. При этом в Москве и Московской области, с которыми культурная столица делит первые строчки по числу умерших с коронавирусом, за минувшие сутки подтвердились ещё 10 и 4 смерти соответственно.

Количество выздоровевших в Петербурге составляет 86, а всего — 24 793.

В целом темпы прироста заболевших COVID-19 петербуржцев не снижаются. За сутки зарегистрировано 162 новых случая. Всего — 34 487.