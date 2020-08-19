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19.08.2020 10:38
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В Петербурге скончались ещё 17 горожан с COVID-19

Суточный прирост умерших с новой коронавирусной инфекцией петербуржцев — плюс 17. Об этом 19 августа говорится на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Таким образом, с начала пандемии скончались 2 293 горожанина с COVID-19. При этом в Москве и Московской области, с которыми культурная столица делит первые строчки по числу умерших с коронавирусом, за минувшие сутки подтвердились ещё 10 и 4 смерти соответственно.

Количество выздоровевших в Петербурге составляет 86, а всего — 24 793.

В целом темпы прироста заболевших COVID-19 петербуржцев не снижаются. За сутки зарегистрировано 162 новых случая. Всего — 34 487.

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Комментарии (6)

irinamaslova
Много это. А в автобусах ездят уже большинство без масок и респираторов :(
hal9000
Ну земля им пухом..все мы когда то умрем..раньше от холеры умирали от оспы..а Ильич вообще стыдно сказать..сифилизом..а в те года сифилизом все болели..поэтому всегда будут какие то болезни..невозможно изличить все..одно излечишь второе появится что то новое..так что но пасарн как грится..
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