Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал декларацию о доходах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал сведения о доходах за прошлый год. Декларация опубликована на сайте правительства региона в ночь на 19 августа.



Согласно документам, за прошлый год Дегтярев заработал 5,4 млн рублей, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Семья врио губернатора не владеет квартирами. Машина Mercedes-Benz GLS 350 D числится единственной и записана на супругу Дегтярева, заработавшую в прошлом году 470,5 тысячи рублей. В пользовании у губернатора и трех его детей три квартиры площадью 41,5, 80 и 169,7 квадратного метра.

