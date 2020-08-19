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19.08.2020 09:56
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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал декларацию о доходах

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев опубликовал сведения о доходах за прошлый год. Декларация опубликована на сайте правительства региона в ночь на 19 августа.

Согласно документам, за прошлый год Дегтярев заработал 5,4 млн рублей, что на 600 тысяч больше, чем годом ранее. Семья врио губернатора не владеет квартирами. Машина Mercedes-Benz GLS 350 D числится единственной и записана на супругу Дегтярева, заработавшую в прошлом году 470,5 тысячи рублей. В пользовании у губернатора и трех его детей три квартиры площадью 41,5, 80 и 169,7 квадратного метра.

Михаил Дегтярев ранее рассказал, что не планирует повышать себе зарплату. Он полагает, что это было бы не этично и жалование останется таким же, как у его предшественника Сергея Фургала.

Ликвидируемый и признанный иноагентом Фонд борьбы с коррупцией настаивал, что у отца Дегтярева есть дом почти за 100 миллионов рублей, который по документам занимает 266 квадратных метров. Врио губернатора Хабаровского края заявил, что расследование — «цифры из пальца».

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был отправлен в отставку с формулировкой «по утрате доверия». Сейчас он находится в СИЗО в рамках расследования уголовного дела об организации убийств предпринимателей в 2000-х годах. Его арест стал причиной для митингов в регионе, которые проходят уже несколько дней. Президент России Владимир Путин назначил депутата от ЛДПР Михаила Дегтярева на должность врио губернатора. Однако это назначение не положило конец акциям протеста в регионе. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заметил, что хабаровчане «не очень приветливо» встретили врио, попросив жителей региона дать Дегтяреву шанс.

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