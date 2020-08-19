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19.08.2020 09:16
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Петербуржцы с тоской вспомнили о самоизоляции, увидев масляную плёнку на поверхности Карповки

Вид загрязнённой реки в Петроградском районе навеял на жителей Петербурга тоску об очистившейся в период самоизоляции природе.

«Река Карповка покрылась масляной плёнкой. Снято с Петропавловского моста», — прислала видео в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидец Екатерина 19 августа.

Участники группы отметили, что ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, весьма положительно сказались на окружающей среде. «А во время самоизоляции все реки были чистые. Может, повторим?» — предложила комментатор Любовь Лепухова.

Масляную плёнку в Карповке «Фонтанке» прокомментировали в комитете по природопользованию Петербурга. «В 6:30 поступила информация в МЭДС (мобильную экологическую дежурную службу), в 8:00 все было ликвидировано силами ГУП «Пиларн», — сообщили в пресс-службе.

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Комментарии (1)

Vurgagain
Чудно ! С тоской вспомнили ? Так самоизолируйтесь снова, самостоятельно - желательно туда, где вас планета никогда не увидит и наблюдайте издалека за очистившейся природой.
Как умиляют эти "тоскующие". Это не из за кого то происходит , а из за вас же самих.
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