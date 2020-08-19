Петербуржцы с тоской вспомнили о самоизоляции, увидев масляную плёнку на поверхности Карповки
Вид загрязнённой реки в Петроградском районе навеял на жителей Петербурга тоску об очистившейся в период самоизоляции природе.
«Река Карповка покрылась масляной плёнкой. Снято с Петропавловского моста», — прислала видео в «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте» очевидец Екатерина 19 августа.
Участники группы отметили, что ограничительные меры, введённые в связи с распространением коронавируса, весьма положительно сказались на окружающей среде. «А во время самоизоляции все реки были чистые. Может, повторим?» — предложила комментатор Любовь Лепухова.
Масляную плёнку в Карповке «Фонтанке» прокомментировали в комитете по природопользованию Петербурга. «В 6:30 поступила информация в МЭДС (мобильную экологическую дежурную службу), в 8:00 все было ликвидировано силами ГУП «Пиларн», — сообщили в пресс-службе.