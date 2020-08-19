Тихановская обратилась к лидерам Евросоюза с просьбой не признавать итоги выборов в Белоруссии

В нём претендент на пост главы государства заявляет, что прошедшие президентские выборы не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными. По её словам, вышедшие защищать свои голоса на городские улицы люди были жестоко избиты, лишены свободы и подвергнуты пыткам. «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — подчеркнула она.

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская обратилась к лидерам Европейского Совета (ЕС). Ролик на английском языке появился в блоге «Страна для жизни» на YouTube 19 августа.

Тихановская призвала ЕС не признавать итоги голосования 9 августа. Кандидат в президенты также заявила о планах провести новые честные и демократические выборы с участием международных наблюдателей, а возглавит этот процесс, по её словам, созданный ею Национальный координационный совет Республики Беларусь.



«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — добавила Тихановская.



Ранее белорусская оппозиция опубликовала список членов так называемого совета по «транзиту власти». В него вошли политики, бизнесмены, общественные деятели и деятели искусства, а также писатели, журналисты и другие. Помимо этого, противники действующего главы государства заявили о своей готовности сотрудничать с Россией.



Президентские выборы в Республике Беларусь состоялись больше недели назад. С того момента в столице и других городах не утихают протесты из-за победы действующего президента Александра Лукашенко. Акции до недавнего времени жёстко подавлялись силовиками. Свою оценку политической ситуации в этой стране «Фонтанке» дал политолог Александр Федута.

