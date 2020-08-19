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19.08.2020 08:43
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Тихановская обратилась к лидерам Евросоюза с просьбой не признавать итоги выборов в Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская обратилась к лидерам Европейского Совета (ЕС). Ролик на английском языке появился в блоге «Страна для жизни» на YouTube 19 августа.

В нём претендент на пост главы государства заявляет, что прошедшие президентские выборы не были ни честными, ни прозрачными, а их результаты были сфальсифицированными. По её словам, вышедшие защищать свои голоса на городские улицы люди были жестоко избиты, лишены свободы и подвергнуты пыткам. «Сотни раненых, по меньшей мере два человека лишились жизни. Это происходит прямо сейчас в центре Европы», — подчеркнула она.

Тихановская призвала ЕС не признавать итоги голосования 9 августа. Кандидат в президенты также заявила о планах провести новые честные и демократические выборы с участием международных наблюдателей, а возглавит этот процесс, по её словам, созданный ею Национальный координационный совет Республики Беларусь.

«Уважаемые главы государств Европы, я призываю вас поддержать пробуждение Беларуси. Я призываю все страны уважать принципы международного права. Я призываю уважать суверенитет Республики Беларусь и выбор белорусского народа», — добавила Тихановская.

Ранее белорусская оппозиция опубликовала список членов так называемого совета по «транзиту власти». В него вошли политики, бизнесмены, общественные деятели и деятели искусства, а также писатели, журналисты и другие. Помимо этого, противники действующего главы государства заявили о своей готовности сотрудничать с Россией.

Президентские выборы в Республике Беларусь состоялись больше недели назад. С того момента в столице и других городах не утихают протесты из-за победы действующего президента Александра Лукашенко. Акции до недавнего времени жёстко подавлялись силовиками. Свою оценку политической ситуации в этой стране «Фонтанке» дал политолог Александр Федута.

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Комментарии (3)

Хенгест
А на родину вернуться "слабой женщине" духу не хватает? Возглавить, так сказать. И консолидировать.
baddancer
Хабаровск тем временем не сдался.
Нахрен никому не сдался.
Piter Pen
Что бы выборы стали легитимными - нужно равно удалить от власти всех кандидатов, и на новые выборы допустить всех кандидатов, включая Лукашенко, и изберкомы не из сторонников или противников формировать, у тех и у других желание подрисовать никуда не уйдет.
А тут просто одеяло перетягивают на себя, история показывает что мы хорошие в перспективе оказываются хуже, того плохого. Власть развращает, в случае Белоруссии с действующей конституцией и полномочиями президента она развратит легко и быстро хоть политика, хоть домохозяйку с котлетами.
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