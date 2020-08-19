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19.08.2020 08:26
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Коронавирусом в мире заболели более 22 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22,05 миллиона человек в 188 странах мира к утру 19 августа. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.

По информации проекта, в мире были заражены 22 059 933 человека. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 209 тысяч.

Максимальное количество заболевших в США, где их уже более 5,48 миллиона. На второй строчке находится Бразилия (3,4 миллиона человек), Индия (2,7 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 930 тысяч) закрепилась на четвертом месте.

За весь период пандемии скончались 779 557 заболевших, 14,1 миллиона человек выздоровели.

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