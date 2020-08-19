Коронавирусом в мире заболели более 22 миллионов человек

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 22,05 миллиона человек в 188 странах мира к утру 19 августа. Это следует из данных университета Джонса Хопкинса.



По информации проекта, в мире были заражены 22 059 933 человека. Прирост числа инфицированных за сутки составил более 209 тысяч.



Максимальное количество заболевших в США, где их уже более 5,48 миллиона. На второй строчке находится Бразилия (3,4 миллиона человек), Индия (2,7 миллиона человек) оказалась на третьем месте. Россия (более 930 тысяч) закрепилась на четвертом месте.

