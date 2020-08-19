Синоптик о петербургской погоде: Лето продолжается

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус обнадёживает: расстраиваться из-за окончания тёплого сезона и доставать из шкафа осенние вещи рано — лето в Петербурге продолжается. Об этом 19 августа он написал в социальной сети Facebook.



«Сегодня в атмосфере над Петербургом продолжит господствовать гребень антициклона. Он сохранит в регионе солнечную и спокойную погоду при полном отсутствии дождей, что позволит температурным показателям продолжить свой рост», — написал Леус.

По его прогнозу, воздух в культурной столице прогреется до +24 градусов. Ветер будет около 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.