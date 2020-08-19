Минобороны показало, как под Петербургом военные инженеры наводят мосты и работают с мино-розыскными собаками
На полигоне «Луга» в Ленобласти 18 августа прошли учения инженерных подразделений Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
Военные инженеры занимались поиском мин с помощью техники и специально обученных мино-розыскных собак. Также они наводили переправы через ручьи, реки и овраги «с применением комплектов тяжёлых механизированных мостов ТММ-3», - уточнили в ЗВО. И добавили, что инженеры получили практику «в преодолении естественных и искусственных препятствий в виде завалов, противотанковых рвов, участков минных полей при помощи тяжёлой инженерной техники».
пресс-служба ЗВО