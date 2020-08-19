Дом офицеров в Петербурге покорили изящные руферы. Забор и колючка их не остановили
Дом офицеров Западного военного округа в центре Петербурга снова подвергся атаке руферов. Поклонники высоты балансировали на шпиле, камеры и ограждения препятствием для них не стали.
За происходящим на высоте с земли 18 августа наблюдал читатель «Фонтанки». По его словам, руферов он заметил незадолго до восьми часов вечера. Судя по видео, рискованный номер на шпиле здания на углу Литейного проспекта и Кирочной улицы исполняли девушки.
автор видео читатель «Фонтанки»
Дом офицеров является объектом культурного наследия и находится в ведении Западного военного округа (ЗВО) Минобороны РФ. Внутри Музей истории войск ЗВО, библиотека и совет ветеранов Дороги жизни. Венчающий здание шпиль привлекает руферов не впервые.
В марте на нём позировали трое молодых людей. После этого офицерскую крышу обезопасили забором и колючей проволокой. Входы в здание находятся под охраной, все проникновения записывает камера. Как сообщили «Фонтанке» в ЗВО, по факту нового «штурма» начали проверку. Если в действиях экстремалов увидят признаки правонарушения, то материалы передадут в правоохранительные органы. Как полагают военные, через охраняемые входы руферы пройти не могли, вероятнее всего, до шпиля добрались с соседней крыши, несмотря на принятые меры предосторожности.