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19.08.2020 00:26
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В Петербурге под крики «Уходи!» показали, как катится «батька»

Графический дизайнер из Петербурга посвятил работу белорусскому протесту. На ней по городу гонят шар с портретом Александра Лукашенко.

Ролик 18 августа опубликован в Instagram. Шар с портретом белорусского президента с грохотом укатывается от таких же, но в бело-красной гамме оппозиции. Фоном стал фрагмент выступления Лукашенко перед рабочими завода в Минске, которых глава государства заверяет: «Не волнуйтесь, я вас избивать не буду». Ему отвечают ироничным: «Да вы что?»

«Погоню» на видео снимает прохожий, на асфальте отсылка к низким рейтингам в очередной раз победившего на выборах Лукашенко - 3%. Работа подписана дополненной цитатой Гэндальфа из фильма «Властелин колец»: «You shall not pass, Lukashenko!» Вышло настолько реалистично, что в комментариях автору пришлось разубеждать некоторых пользователей, поверивших, что шары действительно катались по Петербургу. За несколько часов пост посмотрели больше 80 тысяч раз.

В Белоруссии протесты не утихают после того, как на выборах 9 августа победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Митингующих выгоняют с улиц в том числе резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, есть погибшие. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. МВД добавляет, что на сегодняшний день под административным арестом остаются 44 человека. Сторонники Лукашенко также вышли на улицы, однако едва ли по своей воле, пишут местные СМИ.

В Петербурге в поддержку белорусского протеста стоят в одиночных пикетах у консульства республики. Горожане приходят ко входу с флагами, свечами и цветами.

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Комментарии (4)

Abu-Denis
Стремление расстрелять за мирное выражение политических взглядов свидетельствует о психическом отклонении - садизм, повышенная агрессия. Это не лечится, но смирительная рубашка и обитые ватой стены были бы вполне эффективны для защиты общества от социопата, склонного к насилию.
Кумир усатый тоже в услугах психиатров нуждается, судя по событиям этого лета.
victor_k
Расстрелял бы извращенцев на месте.
Рука не дрогнула бы.
Жаль - закон не дозволяет...
ARISTARH
Кто все эти люди ? Лишь бы поорать. Реально овцы....
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