Графический дизайнер из Петербурга посвятил работу белорусскому протесту. На ней по городу гонят шар с портретом Александра Лукашенко.
Ролик 18 августа опубликован в Instagram. Шар с портретом белорусского президента с грохотом укатывается от таких же, но в бело-красной гамме оппозиции. Фоном стал фрагмент выступления Лукашенко перед рабочими завода в Минске, которых глава государства заверяет: «Не волнуйтесь, я вас избивать не буду». Ему отвечают ироничным: «Да вы что?»
«Погоню» на видео снимает прохожий, на асфальте отсылка к низким рейтингам в очередной раз победившего на выборах Лукашенко - 3%. Работа подписана дополненной цитатой Гэндальфа из фильма «Властелин колец»: «You shall not pass, Lukashenko!» Вышло настолько реалистично, что в комментариях автору пришлось разубеждать некоторых пользователей, поверивших, что шары действительно катались по Петербургу. За несколько часов пост посмотрели больше 80 тысяч раз.
В Белоруссии протесты не утихают после того, как на выборах 9 августа победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Митингующих выгоняют с улиц в том числе резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, есть погибшие. В СК Белоруссии официально сообщали, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах. МВД добавляет, что на сегодняшний день под административным арестом остаются 44 человека. Сторонники Лукашенко также вышли на улицы, однако едва ли по своей воле, пишут местные СМИ.
В Петербурге в поддержку белорусского протеста стоят в одиночных пикетах у консульства республики. Горожане приходят ко входу с флагами, свечами и цветами.