Графический дизайнер из Петербурга посвятил работу белорусскому протесту. На ней по городу гонят шар с портретом Александра Лукашенко.



Ролик 18 августа опубликован в Instagram. Шар с портретом белорусского президента с грохотом укатывается от таких же, но в бело-красной гамме оппозиции. Фоном стал фрагмент выступления Лукашенко перед рабочими завода в Минске, которых глава государства заверяет: «Не волнуйтесь, я вас избивать не буду». Ему отвечают ироничным: «Да вы что?»



«Погоню» на видео снимает прохожий, на асфальте отсылка к низким рейтингам в очередной раз победившего на выборах Лукашенко - 3%. Работа подписана дополненной цитатой Гэндальфа из фильма «Властелин колец»: «You shall not pass, Lukashenko!» Вышло настолько реалистично, что в комментариях автору пришлось разубеждать некоторых пользователей, поверивших, что шары действительно катались по Петербургу. За несколько часов пост посмотрели больше 80 тысяч раз.