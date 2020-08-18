SpaceX Илона Маска в шестой раз успешно запустила первую ступень Falcon 9. На орбиту отправились более 60 спутников
Компания SpaceX Илона Маска 18 августа снова запустила в космос первую ступень ракеты Falcon 9. Это ее шестой успешный запуск. Ступень приземлилась на дрон-платформу в Атлантическом океане спустя девять минут после старта.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship – first time a booster has completed six flights! pic.twitter.com/A8bbTinGOA— SpaceX (@SpaceX) August 18, 2020
На орбиту в рамках миссии вывели 58 спутников Starlink, а также три спутника SkySat-19, -20 и -21. Всего на орбите Земли уже находятся около 600 аппаратов Starlink. Это глобальная спутниковая система, благодаря которой интернет должен появиться в местах, где он ранее был недоступен или слишком дорог. В SpaceX уверяли, что после запуска проекта скорость интернета составит до 1 Гбит/с. Правда, для этого придется запустить еще несколько сотен спутников.