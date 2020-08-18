FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +22
73.43р87.34р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 23:27
5
Печать

SpaceX Илона Маска в шестой раз успешно запустила первую ступень Falcon 9. На орбиту отправились более 60 спутников

Компания SpaceX Илона Маска 18 августа снова запустила в космос первую ступень ракеты Falcon 9. Это ее шестой успешный запуск. Ступень приземлилась на дрон-платформу в Атлантическом океане спустя девять минут после старта.

На орбиту в рамках миссии вывели 58 спутников Starlink, а также три спутника SkySat-19, -20 и -21. Всего на орбите Земли уже находятся около 600 аппаратов Starlink. Это глобальная спутниковая система, благодаря которой интернет должен появиться в местах, где он ранее был недоступен или слишком дорог. В SpaceX уверяли, что после запуска проекта скорость интернета составит до 1 Гбит/с. Правда, для этого придется запустить еще несколько сотен спутников.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

III
Не нужен нам инет буржуйский. Как бомжи по сто раз ракету используют. Не по нашему это.
Агроном аэродрома
Снято в Голливуде на деньги госдепа!!11(с)
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний