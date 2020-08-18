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18.08.2020 22:29
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Суд за миллиард долларов. Трибунал в Гааге спустя 15 лет признал члена «Хизболлы» виновным в убийстве премьера Ливана Харири

Спецтрибунал ООН по Ливану признал Селима Айяша, члена группировки «Хизболла», виновным по делу об организации убийства в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Об этом 18 августа сообщает Reuters.

Трех остальных фигурантов дела полностью оправдали. При этом суд признал, что прямых доказательств связи с делом руководства «Хизболлы» найти не удалось. Самого Айяша судили заочно — его местонахождение неизвестно.

Убийство Рафика Харири в 2005 году привело к масштабному политическому кризису в Ливане. До этого он долгое время занимал пост премьер-министра страны, выступая за сближение с суннитами и монархиями Персидского залива. Это не нравилось шиитам - «Хизболле» и властям соседней Сирии. При этом руководство «Хизболлы» отрицало причастность к убийству Харири.

Международное расследование этого преступления под эгидой ООН стартовало в 2006 году. Работа спецтрибунала по Ливану в Гааге началась в 2009 году и обошлась примерно в миллиард долларов.

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