Суд за миллиард долларов. Трибунал в Гааге спустя 15 лет признал члена «Хизболлы» виновным в убийстве премьера Ливана Харири

Спецтрибунал ООН по Ливану признал Селима Айяша, члена группировки «Хизболла», виновным по делу об организации убийства в 2005 году бывшего премьер-министра Ливана Рафика Харири. Об этом 18 августа сообщает Reuters.



Трех остальных фигурантов дела полностью оправдали. При этом суд признал, что прямых доказательств связи с делом руководства «Хизболлы» найти не удалось. Самого Айяша судили заочно — его местонахождение неизвестно.



Убийство Рафика Харири в 2005 году привело к масштабному политическому кризису в Ливане. До этого он долгое время занимал пост премьер-министра страны, выступая за сближение с суннитами и монархиями Персидского залива. Это не нравилось шиитам - «Хизболле» и властям соседней Сирии. При этом руководство «Хизболлы» отрицало причастность к убийству Харири.

