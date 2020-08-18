Путин второй раз созвонился с Лукашенко и рассказал, что о Белоруссии говорят на Западе
Президент России Владимир Путин второй раз за четыре дня провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Говорили всё о том же.
О телефонном разговоре 18 августа сообщает БЕЛТА. Главы государств обсуждали обстановку в Белоруссии, которая сложилась после того, как в республике прошли президентские выборы.
Об этом же Путин во вторник говорил сначала с Ангелой Меркель, а потом с Эммануэлем Макроном. В обоих случаях российский президент вынужден был подчеркнуть, что вмешательство во внутренние дела республики и давление на руководство страны недопустимы.
«Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси», — пишет издание.
Ситуация вдоль западных границ страны не оставляет Лукашенко равнодушным. На совещании с членами Совета безопасности он отметил заявления руководителей «некоторых западных государств, которые вообще не знают, где Беларусь находится». По словам президента, это подтверждает, что боевые подразделения армии не зря развернули на западных рубежах границы.
«То есть сегодня не только внутри, но и извне у нас появляются проблемы. И то, что это абсолютно скоординированные действия, мы уже видим в открытую. Но это еще даже не пик», — цитирует Лукашенко БЕЛТА.
Протесты, которые продолжаются в Белоруссии с 9 августа, стали одной из тем телефонного разговора Путина и Лукашенко 15 августа. Главы государств обсуждали укрепление отношений.