Путин второй раз созвонился с Лукашенко и рассказал, что о Белоруссии говорят на Западе

Президент России Владимир Путин второй раз за четыре дня провёл телефонный разговор со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Говорили всё о том же.



О телефонном разговоре 18 августа сообщает БЕЛТА. Главы государств обсуждали обстановку в Белоруссии, которая сложилась после того, как в республике прошли президентские выборы.

Об этом же Путин во вторник говорил сначала с Ангелой Меркель, а потом с Эммануэлем Макроном. В обоих случаях российский президент вынужден был подчеркнуть, что вмешательство во внутренние дела республики и давление на руководство страны недопустимы.