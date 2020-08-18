В Петербурге и Москве собирают воду для бездомных

«В Петербурге и Москве нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды. Бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья. Проводя акцию «Как пить дать» каждое лето, мы не просто собираем воду для питья. Мы напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов. Нам всем не нравится, что некоторые бездомные плохо пахнут, но мы не задумываемся о том, что им просто негде помыться», — сказали в «Ночлежке».

Благотворительная организация «Ночлежка» проводит традиционную акцию по сбору питьевой воды для людей, оставшихся без крова, «Как пить дать». Акция проходит в Петербурге и Москве.

Акция продлится до 23 августа включительно. Принимается негазированная вода в бутылках емкостью 0,5–0,6 л.



В Петербурге приносить воду можно в любой день недели с 9 до 22 часов в приют «Ночлежки» на Боровой улице, 112б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). В Москве с с 9 до 21 часа по адресу: Бумажный проезд, 2/2, строение 6.



В «Ночлежке» отметили, что воду принимают не только в дни акции.



«В Петербурге в этом году мы очень надеемся открыть полноценный душевой пункт для бездомных людей», — сказали в благотворительной организации, напомнив, что в 2016 году в Северной столице была открыта «Культурная прачечная» — единственная в России бесплатная прачечная для бездомных людей. И активную помощь в этом оказали горожане.

