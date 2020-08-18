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18.08.2020 13:53
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«Рено» при развороте сбил мотоцикл под Петербургом. Байкер погиб

Тяжелое ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло утром 18 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Разворот с обочины привел к трагичным последствиям.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 10:23 на 36-м километре автодороги Парголово — Огоньки (в районе АЗС «Газпромнефть», добавляют в группе «Мотосолидарность ДТП»). По предварительным данным, 60-летний мужчина на автомобиле Renault Logan при развороте с обочины столкнулся с мотоциклом BMW.

В результате мотоциклист, мужчина лет 35–40 на вид, погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.

Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «Мотосолидарность ДТП»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (4)

ash364
Это там где асфальт второй раз за лето перекладывают?
260642011
Почти все мотоциклисты обречены на гибель в дтп. Это смертники с отсрочкой, у них нет шансов даже при лёгком ДТП.
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