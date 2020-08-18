«Рено» при развороте сбил мотоцикл под Петербургом. Байкер погиб
Тяжелое ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло утром 18 августа во Всеволожском районе Ленобласти. Разворот с обочины привел к трагичным последствиям.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась в 10:23 на 36-м километре автодороги Парголово — Огоньки (в районе АЗС «Газпромнефть», добавляют в группе «Мотосолидарность ДТП»). По предварительным данным, 60-летний мужчина на автомобиле Renault Logan при развороте с обочины столкнулся с мотоциклом BMW.
В результате мотоциклист, мужчина лет 35–40 на вид, погиб на месте. Личность погибшего устанавливается.