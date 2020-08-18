За одну минувшую ночь в Благовещенске, по информации Амурского гидрометцентра, выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр. Это две трети месячной нормы (норма осадков в августе — 125 миллиметров). По критериям Росгидромета, такое количество осадков за сутки соответствует «опасному метеорологическому явлению», сообщает 18 августа городская администрация. Всего в августе в Благовещенске выпало 225 миллиметров осадков, то есть 180 % месячной нормы.

Утром в городе ввели режим ЧС. Было подтоплено много улиц, из частного сектора за ночь поступило более 130 заявок на откачку воды. Воду стали откачивать, но дождь шёл непрерывно, притом что почва сейчас переувлажнена и уровень подземных вод высок. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов.