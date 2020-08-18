Благовещенск затопило: машины плывут, спасатели откачивают воду из инфекционной больницы, вода смыла человека
За одну минувшую ночь в Благовещенске, по информации Амурского гидрометцентра, выпало 67 миллиметров осадков, а за сутки — 81 миллиметр. Это две трети месячной нормы (норма осадков в августе — 125 миллиметров). По критериям Росгидромета, такое количество осадков за сутки соответствует «опасному метеорологическому явлению», сообщает 18 августа городская администрация. Всего в августе в Благовещенске выпало 225 миллиметров осадков, то есть
Утром в городе ввели режим ЧС. Было подтоплено много улиц, из частного сектора за ночь поступило более 130 заявок на откачку воды. Воду стали откачивать, но дождь шёл непрерывно, притом что почва сейчас переувлажнена и уровень подземных вод высок. Асташинские озера и река Бурхановка вышли из берегов.
Очевидец снял на видео, как поток воды смывает человека с зонтиком.
По данным властей, вода залила подвалы и территории 11 школ и детских садов, 16 трансформаторных подстанций (поэтому ситуация с электроснабжением сложная), библиотеку Машука и дом культуры села Белогорье. С территории Амурской областной инфекционной больницы и других социально значимых учреждений воду откачивают спасатели.
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В маршруте мэра второй и третий микрорайоны, КПП, улица Нагорная, село Верхнеблаговещенское и другие участки. В работе по откачке воды и восстановлению дорог задействована вся имеющаяся и привлеченная техника муниципального предприятия «ГСТК», областного и городского спасательных отрядов. На контроле работа систем жизнеобеспечения. В частности, в настоящее время специалисты задействованы на просушке подстанций, восстановлениет электроснабжения. ⠀ Ущерб, нанесенный стихией, серьезный: подмыты и частично разрушены участки дорог, тротуаров, буквально смыта отмостка в нескольких детских садах.
18 августа циклон продолжает оказывать свое влияние на территорию Амурской области и смещается в восточном направлении, предупреждает МЧС.