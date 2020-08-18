Петербуржец бегал от алиментов, пока дочери не исполнилось 18. Взыскать долг помогли «лошадиные силы»

Петербургские судебные приставы добились взыскания долга по алиментам в пользу уже 18-летней жительницы города. Помог им в этом старый, но мощный автомобиль.



Как сообщает 18 августа пресс-служба УФССП по Петербургу, в Западном отделе судебных приставов Приморского района находилось исполнительное производство в отношении 45-летнего мужчины, который не платил алименты в пользу дочери. Девушка уже успела отметить совершеннолетие, но задолженность в 410 000 рублей не была погашена.

Пристав применил ряд принудительных мер, в том числе запрет регистрационных действий в отношении автомобиля и обращение взыскания на денежные средства в банке. Должник владел Toyota Carina 1994 года выпуска. Несмотря на возраст автомобиля, его двигатель обладает мощностью 107 лошадиных сил, так что мужчина был вынужден ежегодно платить большой налог на содержание машины.