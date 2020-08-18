Петербуржец бегал от алиментов, пока дочери не исполнилось 18. Взыскать долг помогли «лошадиные силы»
Петербургские судебные приставы добились взыскания долга по алиментам в пользу уже 18-летней жительницы города. Помог им в этом старый, но мощный автомобиль.
Как сообщает 18 августа пресс-служба УФССП по Петербургу, в Западном отделе судебных приставов Приморского района находилось исполнительное производство в отношении 45-летнего мужчины, который не платил алименты в пользу дочери. Девушка уже успела отметить совершеннолетие, но задолженность в 410 000 рублей не была погашена.
Пристав применил ряд принудительных мер, в том числе запрет регистрационных действий в отношении автомобиля и обращение взыскания на денежные средства в банке. Должник владел Toyota Carina 1994 года выпуска. Несмотря на возраст автомобиля, его двигатель обладает мощностью 107 лошадиных сил, так что мужчина был вынужден ежегодно платить большой налог на содержание машины.
Неплательщик уже запланировал продать обременяющее транспортное средство, но из-за ограничения сделка не состоялась. Чтобы быстрее избавиться от машины, мужчина полностью погасил алиментный долг.