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18.08.2020 11:35
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Белорусская оппозиция заявила, что не получала от Лукашенко предложения пересчитать голоса. Но это уже и невозможно

Соратница оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова прокомментировала предложение Александра Лукашенко о пересчете голосов.

«Мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен», — рассказала 18 августа Колесникова в комментарии РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что «никто ничего не предлагал», а информации об идее Лукашенко у оппозиции нет.

Белорусский президент, в свою очередь, настаивал, что предлагал своим политическим противникам пересчитать голоса избирателей, однако получил отказ.

Согласно официальным данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1 % (4 661 075 человек), за Светлану Тихановскую отдали голоса 10,1 % (588 622 человека). Штаб кандидата в президенты Светланы Тихановской отказался признать официальные результаты выборов.

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Комментарии (11)

Piter Pen
Так и скажите ни вам не ему - пересчет голосов не нужен, т.к. этот олух все же выборы выиграл, но не с тем процентом что ему нарисовали, и должен был быть второй тур.
Возможны два варианта - референдум о доверии к новоизбранному президенту, и далее новые выборы.
Возможна аннуляция текущий конституции РБ возврат к конституции 1994 года и новые выборы президента и верховного совета.
Оба варианта - на 8-12 месяцев предвыборного и выборного процесса.
Агроном аэродрома
"не получала от Лукашенко предложения" - что, тиран не позвонил? Ай-яй-яй...
victor_k
БелОрусской "оппозиции" место в турме.
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