Белорусская оппозиция заявила, что не получала от Лукашенко предложения пересчитать голоса. Но это уже и невозможно

Соратница оппозиционного кандидата Светланы Тихановской и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова прокомментировала предложение Александра Лукашенко о пересчете голосов.



«Мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено. Там есть такая процедура — уничтожать бюллетени, поэтому пересчет голосов сейчас невозможен», — рассказала 18 августа Колесникова в комментарии РИА Новости.



При этом она подчеркнула, что «никто ничего не предлагал», а информации об идее Лукашенко у оппозиции нет.

