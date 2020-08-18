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18.08.2020 11:18
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Решение об аресте петербургского активиста за плакат с фамилией Путина отменено горсудом. Дело вернули в район

Суд в Петербурге отменил решение нижестоящей инстанции, по которому за неправильный пикет у «Галереи» был арестован на пять суток активист Павел Иванкин.

Санкт-Петербургский городской суд 18 августа отправил дело Иванкина на новое рассмотрение, о причинах его адвокат Александр Передрук пока не знает. Решение «Фонтанке» подтвердили в объединенной пресс-службе судов.

Иванкин был арестован на пять суток за повторное нарушение установленного порядка пикетирования 15 июля, а привлекли его за февральские события. Тогда возле торгового центра «Галерея» группа активистов выражала свое мнение на тему внесения поправок в Конституцию.

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Комментарии (2)

krasnonosov
"Пудинг лор" (с)
Владислав М
Видимо скоро будут как в 37-ом, за любое осуждение власти сажать.
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