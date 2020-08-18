FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+21°C/Завтра: +21
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 11:14
15
Печать

Российский электромобиль Zetta обещают продавать по цене от 550 тыс. руб.

Производство электромобиля Zetta планируется начать до конца года в Тольятти (Самарская область).

Как сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой, по словам генерального директора ООО Zetta Дениса Щуровского, цены на транспортное средство будут начинаться от 550 тысяч рублей. «Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км», — рассказал Щуровский агентству.

Первую «Зетту» глава Минпромторга России Денис Мантуров представил осенью 2019 года. Это трёхдверный городской миникар, который предполагалось выпускать в трёх вариантах: самом дешёвом переднеприводном и двух полноприводных.

Сейчас в Тольятти, по словам Щуровского, налажена опытно-промышленная сборка. «Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств, — говорит глава компании. — Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3–4 месяца на запуск производства».

Электромобиль Zetta можно заряжать и от розетки 220–380 Вт, и от трансформатора. «У нас с компанией «Россети» подписана дорожная карта о расстановке зарядных станций после нашего запуска. Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и для Тольятти по 3–4 заправки в каждом городе может быть достаточным при правильной их расстановке», — отмечает глава ООО Zetta.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (15)

krasnonosov
Аурус с РР слизан, эта поделка со Смарта, параллельно попилены десятки миллиардов из бюджета. За что этот сиплый министр свои миллионы получает, за копирование чужих разработок?
Ганс-Дитрих Геншер
у вас уже была "маруся", был Ё-мобиль

ещё что будет?

кстати, 400 была изначальная цена
262274071
Немного не в тему, но меня больше интересует, почему буханка стоит под 700тыр))) там кроме дисковых передних тормозов, инжектора, гидроусилителя руля ничего не добавилось с 80х годов и все компоненты собираются в РФ. С Нивами 2121х такая же история. Сделайте их по 300 тыр или компенсацию какую то заводу производителю от государства. При лояльной цене заводы упарятся их производить, очереди будут. У нас полстраны на грунтовка и дорогах, очень было бы восстребовано. А так, за что 700 за буханку?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний