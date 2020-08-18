Как сообщает 18 августа ТАСС со ссылкой, по словам генерального директора ООО Zetta Дениса Щуровского, цены на транспортное средство будут начинаться от 550 тысяч рублей. «Базовая версия в расчете бизнес-плана у нас 550 тысяч рублей на продажу. Эта версия при 10 кВт/час в экорежиме рассчитана на 180 км пробега без подзарядки. Китайские электромобили при этой же стоимости, причем уже с учетом субсидирования, пробегают до 100 км», — рассказал Щуровский агентству.

Первую «Зетту» глава Минпромторга России Денис Мантуров представил осенью 2019 года . Это трёхдверный городской миникар, который предполагалось выпускать в трёх вариантах: самом дешёвом переднеприводном и двух полноприводных.

Сейчас в Тольятти, по словам Щуровского, налажена опытно-промышленная сборка. «Мы планируем до конца года запустить производство при условии одобрения заявки в фонде развития промышленности и выделения средств, — говорит глава компании. — Сейчас уже вложено порядка 570 млн рублей и еще 100 млн рублей нам нужно вложить. После одобрения заявки и поступления средств нам потребуется 3–4 месяца на запуск производства».

Электромобиль Zetta можно заряжать и от розетки 220–380 Вт, и от трансформатора. «У нас с компанией «Россети» подписана дорожная карта о расстановке зарядных станций после нашего запуска. Сначала планируется создать их в Самарской области, потом этот опыт будет переноситься на другие города. Для Самары и для Тольятти по 3–4 заправки в каждом городе может быть достаточным при правильной их расстановке», — отмечает глава ООО Zetta.