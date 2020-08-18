Дегтярев рассказал, кто войдет в его Народный совет. Блогеры с 5000 подписчиков пройдут без очереди

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, как будет формироваться Народный совет, который он уже давно пообещал местным жителям. Разъяснения он дал 18 августа в своем телеграм-канале.



«Мы ждем представителей общественных, научных и иных организаций, СМИ. Приглашаем к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов», — пишет Дегтярев.



И уточняет: чтобы доказать свою «яркость», надо пройти рейтинговое голосование на портале «Голос27» www.golos27.ru. Для того чтобы войти в совет, надо набрать 250 голосов. Впрочем, активные блогеры обойдутся без этого — если у них есть 5000 подписчиков или более, то они автоматически получат место в Народном совете при подаче заявления. Также своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

