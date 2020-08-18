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18.08.2020 10:51
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Дегтярев рассказал, кто войдет в его Народный совет. Блогеры с 5000 подписчиков пройдут без очереди

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев объяснил, как будет формироваться Народный совет, который он уже давно пообещал местным жителям. Разъяснения он дал 18 августа в своем телеграм-канале.

«Мы ждем представителей общественных, научных и иных организаций, СМИ. Приглашаем к общению самых ярких и активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов», — пишет Дегтярев.

И уточняет: чтобы доказать свою «яркость», надо пройти рейтинговое голосование на портале «Голос27» www.golos27.ru. Для того чтобы войти в совет, надо набрать 250 голосов. Впрочем, активные блогеры обойдутся без этого — если у них есть 5000 подписчиков или более, то они автоматически получат место в Народном совете при подаче заявления. Также своих представителей могут выдвинуть общественные советы при органах исполнительной власти и муниципальных образований.

Свое предложение Дегтярев сформулировал в день приезда в Хабаровск премьер-министра Михаила Мишустина. Правда, протесты они не обсуждали.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Блохеры это сила!
Barmaley_5e4d0211d3423
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