Китайцы намерены выпустить на рынок свою вакцину от коронавируса к концу года

Китайская инактивированная вакцина от COVID-19, по оценкам властей КНР, может поступить на рынок в конце декабря этого года.

Как передаёт 18 августа РИА «Новости», компания-производитель Sinopharm утверждает, что необходимый иммунитет вырабатывается после одного укола инактивированной вакцины в течение 15 дней.

Корпорация начала проводить исследования по иммуногенности вакцины на семи видах экспериментальных животных (белых крысах, мышах, морских свинках, макаках, кроликах и др.) с 16 февраля, затем были испытания на небольшой группе людей, после чего — клинические испытания, рассказывает председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.