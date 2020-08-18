Китайцы намерены выпустить на рынок свою вакцину от коронавируса к концу года
Китайская инактивированная вакцина от COVID-19, по оценкам властей КНР, может поступить на рынок в конце декабря этого года.
Как передаёт 18 августа РИА «Новости», компания-производитель Sinopharm утверждает, что необходимый иммунитет вырабатывается после одного укола инактивированной вакцины в течение 15 дней.
Корпорация начала проводить исследования по иммуногенности вакцины на семи видах экспериментальных животных (белых крысах, мышах, морских свинках, макаках, кроликах и др.) с 16 февраля, затем были испытания на небольшой группе людей, после чего — клинические испытания, рассказывает председатель совета директоров государственной корпорации Sinopharm Лю Цзинчжэнь.
«27 апреля Пекинский исследовательский институт биопрепаратов начал клинические испытания инактивированной вакцины, 28 июня были опубликованы результаты первого и второго этапа клинических испытаний, 23 июня Sinopharm приступила в Объединенных Арабских Эмиратах к третьей стадии международных клинических испытаний, — приводит слова Лю Цзинчжэня издание «Чжунго ван» (цитата по РИА «Новости»). — После завершения третьей стадии международных клинических испытаний можно переходить к стадии одобрения инактивированной вакцины, ожидаем, что к концу декабря этого года вакцина сможет выйти на рынок».
Параллельно вакцину исследовали в Уханьском институте биопрепаратов, 12 апреля там прошли первая и вторая стадия клинических испытаний. Опубликованные 16 июня результаты, по словам Лю Цзинчжэня, свидетельствуют о безопасности вакцины. Тяжёлых побочных эффектов не зарегистрировано, у всех испытуемых вырабатывались антитела.
В России в августе начнутся пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса, разработанной НИЦ имени Гамалеи. Для этого департамент здравоохранения Москвы определит 7–8 поликлинических баз столицы. На этом этапе исследования понадобится несколько десятков тысяч человек. Их застрахуют.
О регистрации Минздравом России первой вакцины против коронавируса «Спутник V» заявил 11 августа президент Владимир Путин. По его словам, привилась в числе добровольцев-испытателей и его дочь. Первыми вакцинировать будут медиков и учителей. Россия согласовала производство вакцины в пяти странах, где возможно в общем произвести 500 миллионов доз за год. Подробнее об особенностях первой зарегистрированной в России вакцины читайте в материале «Фонтанки».