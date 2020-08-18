FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +21
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 07:35
2
Печать

Большегруз сквозь отбойник вытолкнул на встречку сложенный «Ларгус». Пострадали женщина и девочка

Разделительное ограждение на четырёхполосном участке Мурманского шоссе не всегда спасает от выезда на встречную полосу. В ночной аварии под Петербургом пострадали двое.

Как сообщает 18 августа отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло минувшим вечером, около 23 часов, на 35-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе. По предварительной информации, 53-летний мужчина на «Ивеко» при перестроении не предоставил преимущество автомобилю «Лада Ларгус» и совершил с ним столкновение. От удара обе машины выехали на полосу встречного движения.

Фото: Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today
Кадр из видео в <a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

Травмы получили водитель «Лады» — 47-летняя женщина, а также её пассажирка — девочка 2017 года рождения (ей 2 или 3 года), которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Медики оказали им помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение.

На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Ларгус» получил удар сзади. Разделительное ограждение смято и пробито, обе машины остались у левой обочины и не задели едущий навстречу транспорт.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

67832738
Сейчас много молодняка на большегрузах. Гоняют как Шумахер.
мухомор
За рулём профессионал выступавший против тахографов и платона. Мастер.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний