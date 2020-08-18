Разделительное ограждение на четырёхполосном участке Мурманского шоссе не всегда спасает от выезда на встречную полосу. В ночной аварии под Петербургом пострадали двое.

Как сообщает 18 августа отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло минувшим вечером, около 23 часов, на 35-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе. По предварительной информации, 53-летний мужчина на «Ивеко» при перестроении не предоставил преимущество автомобилю «Лада Ларгус» и совершил с ним столкновение. От удара обе машины выехали на полосу встречного движения.