Большегруз сквозь отбойник вытолкнул на встречку сложенный «Ларгус». Пострадали женщина и девочка
Разделительное ограждение на четырёхполосном участке Мурманского шоссе не всегда спасает от выезда на встречную полосу. В ночной аварии под Петербургом пострадали двое.
Как сообщает 18 августа отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, ДТП произошло минувшим вечером, около 23 часов, на 35-м километре автодороги «Кола» во Всеволожском районе. По предварительной информации, 53-летний мужчина на «Ивеко» при перестроении не предоставил преимущество автомобилю «Лада Ларгус» и совершил с ним столкновение. От удара обе машины выехали на полосу встречного движения.
Травмы получили водитель «Лады» — 47-летняя женщина, а также её пассажирка — девочка 2017 года рождения (ей 2 или 3 года), которая находилась на заднем сиденье в детском удерживающем устройстве. Медики оказали им помощь на месте и отпустили на амбулаторное лечение.
На кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Ларгус» получил удар сзади. Разделительное ограждение смято и пробито, обе машины остались у левой обочины и не задели едущий навстречу транспорт.