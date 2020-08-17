Россия добилась экстрадиции задержанного в Италии топ-менеджера ОДК. Носитель сверхсекретов избежал выдачи США

Топ-менеджер «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов, ранее задержанный в Италии по делу о мошенничестве, вернулся в Россию. Об этом 17 августа сообщил его адвокат Джандоменико Кайяцца.



«Коршунов вернулся в Москву в последнюю субботу июля», — сказал защитник (цитата по РИА Новости).



Агентство со ссылкой на адвоката также пишет, что в процессе экстрадиции топ-менеджера сопровождали сотрудники российской полиции.



Как ранее писала «Фонтанка», Коршунов — фигурант уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он может быть причастен к хищениям более семи миллионов рублей, которые были допущены при создании авиационного двигателя гражданского назначения. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск в России.

