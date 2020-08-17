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17.08.2020 22:01
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Россия добилась экстрадиции задержанного в Италии топ-менеджера ОДК. Носитель сверхсекретов избежал выдачи США

Топ-менеджер «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК, входит в Ростех) Александр Коршунов, ранее задержанный в Италии по делу о мошенничестве, вернулся в Россию. Об этом 17 августа сообщил его адвокат Джандоменико Кайяцца.

«Коршунов вернулся в Москву в последнюю субботу июля», — сказал защитник (цитата по РИА Новости).

Агентство со ссылкой на адвоката также пишет, что в процессе экстрадиции топ-менеджера сопровождали сотрудники российской полиции.

Как ранее писала «Фонтанка», Коршунов — фигурант уголовного дела, возбуждённого по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, он может быть причастен к хищениям более семи миллионов рублей, которые были допущены при создании авиационного двигателя гражданского назначения. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск в России.

Прошлой осенью топ-менеджер был задержан в Италии по запросу США, которые также обвиняют его в промышленном шпионаже. Сообщалось, что его передадут американским властям. Помимо этого, был задержан его предполагаемый подельник.

Как писала «Фонтанка», Коршунов курировал разработку уникального для России самолетного двигателя и имел доступ к секретной информации.

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Комментарии (3)

alexadmin
В России его строго накажут домашним арестом на 2 недели?
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