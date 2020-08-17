У моста рядом с финской границей спрятали предмет, угрожающий взрывом
Сотрудники ФСБ изучают гранату на мосту у границы Финляндии и России в Выборгском районе Ленобласти, под Лесогорском.
Как пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы, вечером 17 августа в выборгскую полицию поступила информация о подозрительном предмете у моста через реку Давыдовка. К стволу дерева скотчем примотано нечто, похожее на гранату.
Сотрудники погрануправления ФСБ прибыли на место для изучения опасной находки.