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17.08.2020 20:00
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У моста рядом с финской границей спрятали предмет, угрожающий взрывом

Сотрудники ФСБ изучают гранату на мосту у границы Финляндии и России в Выборгском районе Ленобласти, под Лесогорском.

Как пишет 47news со ссылкой на правоохранительные органы, вечером 17 августа в выборгскую полицию поступила информация о подозрительном предмете у моста через реку Давыдовка. К стволу дерева скотчем примотано нечто, похожее на гранату.

Сотрудники погрануправления ФСБ прибыли на место для изучения опасной находки.

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