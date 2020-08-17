«Просто очень страстные люди». Так суд объяснил, почему петербурженка избивала знакомого, а тот убегал

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга признал Ольгу О. виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия — кухонного ножа. Кулаки у неё тоже тяжёлые.

Как сообщает 17 августа объединённая пресс-служба судов, инцидент произошёл днём 22 сентября 2019 года в доме 3 по улице Корнея Чуковского, что в Санкт-Петербурге за КАД в районе Мурино. Ссора Ольги и её знакомого С., как водится, началась «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Ольга, согласно судебной формулировке, «имея умысел на причинение телесных повреждений С., предвидя возможность наступления общественно опасных последствий, сознательно допуская наступление этих последствий, умышленно нанесла С. не менее 5 ударов кухонным ножом». На этом женщина не остановилась, а продолжила «реализовывать свой преступный умысел». Мужчина выскочил в парадную, на запасную лестницу. Ольга — за ним. Так они бежали два пролёта, с 12-го до 10-го этажа, и женщина била его кулаками по голове, лицу и другим частям тела. Он спрятался в своей квартире, но и там женщина продолжила его избивать. Телесные повреждения, согласно заключению эксперта, повлекли тяжкий вред здоровью.