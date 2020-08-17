США решили додавить китайский Huawei новыми санкциями

Администрация президента Дональда Трампа объявила, что США ужесточают ограничения для китайской Huawei Technologies. Если раньше компания не могла купить электронные компоненты и ПО американских производителей, то теперь вряд ли сможет приобрести их и у зарубежных.

Как сообщает 17 августа CNBC, китайскому телекоммуникационному гиганту запретили приобретать полупроводники и микросхемы, произведенные даже не американскими фирмами, но разработанные или выпущенные с использованием американского программного обеспечения или технологий.