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17.08.2020 19:03
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США решили додавить китайский Huawei новыми санкциями

Администрация президента Дональда Трампа объявила, что США ужесточают ограничения для китайской Huawei Technologies. Если раньше компания не могла купить электронные компоненты и ПО американских производителей, то теперь вряд ли сможет приобрести их и у зарубежных.

Как сообщает 17 августа CNBC, китайскому телекоммуникационному гиганту запретили приобретать полупроводники и микросхемы, произведенные даже не американскими фирмами, но разработанные или выпущенные с использованием американского программного обеспечения или технологий.

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что ведомство добавило 38 филиалов Huawei в экономический черный список правительства США (с мая 2019 года их общее количество достигло 152 филиалов).

Министр торговли Уилбур Росс отметил, что первые запреты, введенные в прошлом мае, заставили китайскую компанию предпринять обходные маневры с помощью третьих лиц. Но теперь этого не получится. «Новое правило ясно дает понять, что любое использование американского программного обеспечения или производственного оборудования запрещено и требует лицензии», — заявил Росс.

Напомним, что Huawei и ZTE, близкие к компартии Китая, в США названы угрозами нацбезопасности. Угрозой блокировки США пытаются добиться и продажи части акций китайской соцсети TikTok.

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Комментарии (1)

kоt-obormot
Интересно - как будут давить Ротенбергов, Ковальчуков, и Тимченок? Ведь они - акромя "насосали" больше в активах ничего особо не имеют. А блин, у Ролдугина пароход виолончелей арестуют наверное.
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