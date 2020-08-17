США решили додавить китайский Huawei новыми санкциями

Администрация президента Дональда Трампа объявила, что США ужесточают ограничения для китайской Huawei Technologies. Если раньше компания не могла купить электронные компоненты и ПО американских производителей, то теперь вряд ли сможет приобрести их и у зарубежных.
Как сообщает 17 августа CNBC, китайскому телекоммуникационному гиганту запретили приобретать полупроводники и микросхемы, произведенные даже не американскими фирмами, но разработанные или выпущенные с использованием американского программного обеспечения или технологий.
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что ведомство добавило 38 филиалов Huawei в экономический черный список правительства США (с мая 2019 года их общее количество достигло 152 филиалов).
Министр торговли Уилбур Росс отметил, что первые запреты, введенные в прошлом мае, заставили китайскую компанию предпринять обходные маневры с помощью третьих лиц. Но теперь этого не получится. «Новое правило ясно дает понять, что любое использование американского программного обеспечения или производственного оборудования запрещено и требует лицензии», — заявил Росс.
Напомним, что Huawei и ZTE, близкие к компартии Китая, в США названы угрозами нацбезопасности. Угрозой блокировки США пытаются добиться и продажи части акций китайской соцсети TikTok.