На Little Big подали в суд за плагиат авторы композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс»
Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Сумму ущербу он оценил почти в 12 миллионов рублей. Об этом 17 августа он рассказал в интервью YouTube-каналу «Здесь настоящие люди».
По его словам, речь идёт о его композиции «Слэмятся пацаны» и «Pop on the top» Little Big. «В музыке срезан бас, читка, флоу, количество ударов в минуту. Всё идентично нашему», — заявил Толетов.
Толетов также считает, что именно он и его команда первыми популяризировали используемые петербургской группой образы и танцевальные флешмобы. «Очевидно, чем они вдохновлялись», — подчеркнул он. С этим согласился хореограф, приглашённый в качестве эксперта авторами канала, но отметил, что шансов выиграть суд нет.
Hard Bass School создали российские музыканты Павел Жуков и Валь Толетов. Наибольшую популярность получила их композиция «Раз-раз-раз, это хардбасс», ставшая вирусной в 2010 году.
Little Big на днях выпустили клип на новую песню Tacos. В этом году петербургская группа должна была принять участие в конкурсе «Евровидение». Однако его отменили из-за пандемии коронавируса.