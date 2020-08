Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Сумму ущербу он оценил почти в 12 миллионов рублей. Об этом 17 августа он рассказал в интервью YouTube-каналу «Здесь настоящие люди».



По его словам, речь идёт о его композиции «Слэмятся пацаны» и «Pop on the top» Little Big. «В музыке срезан бас, читка, флоу, количество ударов в минуту. Всё идентично нашему», — заявил Толетов.