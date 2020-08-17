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17.08.2020 18:22
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На Little Big подали в суд за плагиат авторы композиции «Раз-раз-раз, это хардбасс»

Сооснователь группы Hard Bass School Валь Толетов подал в суд на группу Little Big за плагиат. Сумму ущербу он оценил почти в 12 миллионов рублей. Об этом 17 августа он рассказал в интервью YouTube-каналу «Здесь настоящие люди».

По его словам, речь идёт о его композиции «Слэмятся пацаны» и «Pop on the top» Little Big. «В музыке срезан бас, читка, флоу, количество ударов в минуту. Всё идентично нашему», — заявил Толетов.

Толетов также считает, что именно он и его команда первыми популяризировали используемые петербургской группой образы и танцевальные флешмобы. «Очевидно, чем они вдохновлялись», — подчеркнул он. С этим согласился хореограф, приглашённый в качестве эксперта авторами канала, но отметил, что шансов выиграть суд нет.

Hard Bass School создали российские музыканты Павел Жуков и Валь Толетов. Наибольшую популярность получила их композиция «Раз-раз-раз, это хардбасс», ставшая вирусной в 2010 году.

Little Big на днях выпустили клип на новую песню Tacos. В этом году петербургская группа должна была принять участие в конкурсе «Евровидение». Однако его отменили из-за пандемии коронавируса.

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Комментарии (2)

Spirit_5e4d86fa7e079
Так пусть Laboratorium подает на эту Валю в суд за плагиат! Еще в конце 90х у них была хитовая клубная тема- Раз! Раз! Раз! Начинаем расколбас! И XS-projekt пусть тоже подают! Бочка явно их звучит! Баба Валя решила попиариться за счет Little big!
ithinkmann
Дебилы, б***! )
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