Концерн «Калашников» показал, как выглядит новый автомат под калибр НАТО
Концерн «Калашников» показал 17 августа новый экспериментальный автомат АК-19 в калибре НАТО. Его официально представят на военно-техническом форуме «Армия-2020» в конце августа.
Новый автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. У него облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя, говорится в опубликованном в соцсетях концерна сообщении.
Длина ствола АК-19 составляет 415 мм, шаг нарезов — 178 мм, а весит новое оружие 3,35 кг.