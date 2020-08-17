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17.08.2020 17:37
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Концерн «Калашников» показал, как выглядит новый автомат под калибр НАТО

Концерн «Калашников» показал 17 августа новый экспериментальный автомат АК-19 в калибре НАТО. Его официально представят на военно-техническом форуме «Армия-2020» в конце августа.

Новый автомат создан на базе АК-12 в калибре НАТО 5,56 мм. У него облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой, новый целик и щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя, говорится в опубликованном в соцсетях концерна сообщении.

Длина ствола АК-19 составляет 415 мм, шаг нарезов — 178 мм, а весит новое оружие 3,35 кг.

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