В Минске тысячи людей требуют от государственного телевидения «правды». Марш свободы показали с высоты птичьего полета
Бастующие работники белорусских заводов прошли маршем по Минску и остановились у здания Белтелерадиокомпании. Как передает 17 августа TUT.by, собравшиеся скандируют «Правду!».
Они требуют переговоров с главой гостелевидения Иваном Эйсмонтом и его отставки в случае отказа. Часть сотрудников телеканала также бастуют — центральный вход в здание закрыт. Работники государственных СМИ, которые не присоединились к забастовке, идут на работу через черный ход. В здание зашел ОМОН в полном обмундировании. Митингующие уже планируют расходиться, уточняет TUT.by.
TUT.by также опубликовал снятое с высоты птичьего полета видео марша свободы, который прошел по Минску 16 августа. На нем видно, что весь город заполнен протестующими.
Протесты в Белоруссии против Лукашенко и насилия силовиков продолжаются с 9 августа. К протестующим присоединились работники крупнейших предприятий страны, которые начали забастовку. Лукашенко сегодня приехал на Минский завод колесных тягачей, но разговор с рабочими у него не заладился — они продолжали скандировать: «Уходи!»