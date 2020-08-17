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17.08.2020 16:29
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Роспотребнадзор заплатит 50 тысяч рублей за удар дверью по своему сотруднику в Петербурге

Петербургское управление Роспотребнадзора признано нарушителем Закона о защите прав потребителей. Суд у ведомства выиграл бывший сотрудник, получивший удар дверью.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 17 августа, поводом для судебной тяжбы Александра Волкова и Роспотребнадзора стала производственная травма, полученная при курьезных обстоятельствах. В июне 2019-го сотрудник, быстро идя по коридору, получил удар резко открывшейся дверью кабинета и упал на кафельный пол. Волков ударился головой и потерял сознание. Его сильно тошнило.

Роспотребнадзор, как следует из иска, через пару недель уволил Волкова и отказывался признавать травму производственной. Комиссию по расследованию несчастного случая ведомство Наталии Башкетовой собрало только после жалоб экс-сотрудника в Фонд соцстраха и Государственную инспекцию труда.

Волокита Роспотребнадзора привела к тому, что в листке нетрудоспособности был неверно указан код заболевания — травма бытовая вместо производственной.

Волков подал иск по Закону о защите прав потребителей и выиграл. Кировский районный суд Санкт-Петербурга взыскал с Роспотребнадзора 50 тысяч рублей компенсации морального вреда.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Vurgagain
Трудовой стаж не зря заработал! Так их, бывших работодателей.
Бей своих , чтобы чужие боялись. Ахаххахаха
PupkinVasya
Мастер!
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