Госпиталь для ветеранов войн больше не принимает коронавирусных больных. За 4 месяца там вылечили больше 3 тысяч пациентов с COVID-19
Седьмой городской стационар вернулся к приёму плановых больных после временного перепрофилирования в инфекционную больницу. Об этом 17 августа сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.
С понедельника Госпиталь для ветеранов войн будет оказывать плановую, экстренную, высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых действий.
Стационар одним из первых стал оказывать помощь больным с коронавирусом. С 6 апреля в нем были развернуты 550 инфекционных коек. За 4 месяца работы в качестве инфекционного стационара в больнице оказана помощь 3357 пациентам, заболевшим новой инфекцией.
При этом в случае возможного ухудшения эпидемической ситуации больница остаётся в состоянии готовности к быстрому перепрофилированию в инфекционный стационар.
«В Петербурге сохраняются достаточные коечные мощности для оказания помощи пациентам с коронавирусом», — подчеркнул Олег Эргашев. «Несмотря на поэтапное возвращение больниц к штатной работе, город готов к любому развитию эпидемической ситуации. В течение 72 часов возможно перепрофилирование 7 839 коек в городских стационарах. В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации дополнительно будут задействованы койки других медицинских организаций, в том числе федерального подчинения».
Ранее к штатному приему пациентов вернулись детская городская больница Святой Ольги, больница Святителя Луки, Мариинская больница, Городская многопрофильная больница № 2, больница имени Семашко, Александровская больница.