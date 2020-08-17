Госпиталь для ветеранов войн больше не принимает коронавирусных больных. За 4 месяца там вылечили больше 3 тысяч пациентов с COVID-19

Седьмой городской стационар вернулся к приёму плановых больных после временного перепрофилирования в инфекционную больницу. Об этом 17 августа сообщает аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.



С понедельника Госпиталь для ветеранов войн будет оказывать плановую, экстренную, высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, ветеранам боевых действий.



Стационар одним из первых стал оказывать помощь больным с коронавирусом. С 6 апреля в нем были развернуты 550 инфекционных коек. За 4 месяца работы в качестве инфекционного стационара в больнице оказана помощь 3357 пациентам, заболевшим новой инфекцией.

