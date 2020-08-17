Молодые ученые в Петербурге получат субсидии более чем на 34 млн рублей

В 2020 году почти 260 молодых ученых смогут получить бюджетные субсидии. На эти цели выделено 34,4 млн рублей. Соответствующий проект постановления правительства одобрил губернатор города Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства 17 августа.

По сравнению с прошлым годом объем субсидий увеличили на 5 млн рублей. Это позволит поддержать 259 молодых ученых — на 37 человек больше, чем в 2019 году. Размер гранта для молодых ученых составит 100 тысяч рублей, для молодых кандидатов наук — 150 тысяч рублей. Субсидии предоставляются на конкурсной основе для исследователей до 35 лет.