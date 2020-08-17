Молодые ученые в Петербурге получат субсидии более чем на 34 млн рублей

В 2020 году почти 260 молодых ученых смогут получить бюджетные субсидии. На эти цели выделено 34,4 млн рублей. Соответствующий проект постановления правительства одобрил губернатор города Александр Беглов в ходе совещания с членами правительства 17 августа.
По сравнению с прошлым годом объем субсидий увеличили на 5 млн рублей. Это позволит поддержать 259 молодых ученых — на 37 человек больше, чем в 2019 году. Размер гранта для молодых ученых составит 100 тысяч рублей, для молодых кандидатов наук — 150 тысяч рублей. Субсидии предоставляются на конкурсной основе для исследователей до 35 лет.
Как отметил председатель комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов, в Петербурге наиболее развиты естественные, точные и технические науки. «Если брать в общем масштабе, то 80% заявок и победителей конкурса субсидий среди молодых ученых и кандидатов наук. 15% — это гуманитарные науки, культура и искусство и 5% — это медицинские направления», — отметил Максимов.
Глава комитета уточнил, что молодые исследователи за счет субсидии компенсируют расходы на закупку оборудования, реагентов и реактивов, материальных средств. «Очень важно для любого молодого ученого — продвижение его исследования, работа в кооперации с другими субъектами, и здесь компенсируются командировочные расходы. И конечно, из этой субсидии молодой исследователь может компенсировать затраты на получение патента, это тоже очень важная составляющая», — добавил Максимов.