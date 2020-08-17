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17.08.2020 15:20
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В Петербурге кафе Civil наказали рублём за нарушение самоизоляции. Посетителей там ловили трижды

Петербургский общепит возобновил работу после коронавирусного перерыва, но предприятия продолжают привлекать к ответственности за нарушение запретов. Кафе Civil игнорирование предупреждений обошлось в 200 тысяч рублей.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов 17 августа, Смольнинский райсуд рассмотрел материалы, которые на кафе Civil составили ещё 11 июня. Разрешения кормить посетителей в залах заведениям ещё не дали, однако за столами в Civil на 8-й Советской сидели люди.

Кроме нежелания закрывать двери перед посетителями, ревизоры обратили внимание, что за здоровьем персонала в условиях коронавируса пристальнее следить не стали, антисептики в помещении не расставили. Нашлись и более привычные нарушения санэпидправил: сомнительное товарное соседство, отсутствие маркировок, грязная посуда рядом с чистой и блюда из овощей и мяса, хотя условий для их приготовления на кухне нет.

Суд оштрафовал Civil на 200 тысяч рублей. При этом протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ инспекторы вручили только после того, как трижды навещали 8-ю Советскую и каждый раз видели одну и ту же картину.

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Комментарии (1)

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Отлично. Я рад. В субботу ждал у них кофе час пока мыл свой автомобиль на автомойке. Да, больше всего бесило, что они работали в COVID. Но видимо для них его не существует. Ущербное место с отвратительной кухней. Накручено количество лайков. обслуживание ноль.
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