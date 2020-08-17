В ВОЗ рассказали о факторе, который может влиять на смертность от COVID-19

Распространение новой коронавирусной инфекции в мире ещё больше актуализировало проблемы сохранения природы и перехода к «зелёной» энергетике. По словам директора департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктора Марии Нейры, загрязнение воздуха может способствовать повышению смертности от COVID-19, пишет РИА Новости 17 августа.



«Очевидно, что если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — сказала Нейра.

