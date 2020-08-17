В ВОЗ рассказали о факторе, который может влиять на смертность от COVID-19
Распространение новой коронавирусной инфекции в мире ещё больше актуализировало проблемы сохранения природы и перехода к «зелёной» энергетике. По словам директора департамента ВОЗ по окружающей среде, климату и здравоохранению доктора Марии Нейры, загрязнение воздуха может способствовать повышению смертности от COVID-19, пишет РИА Новости 17 августа.
«Очевидно, что если ваши лёгкие, которые являются основными входными воротами SARS-CoV-2, уже повреждены и уязвимы, увеличивается риск развития болезни в более тяжёлой форме, так как у вас меньше защиты. И в то же время можно также отметить, что загрязнение воздуха — фактор риска при любом вирусном респираторном заболевании», — сказала Нейра.
Поводом для того, чтобы обратить внимание на эту проблему, стало исследование, опубликованное Национальной статистической службой Великобритании. Её сотрудники заявили, что при длительном воздействии загрязнения воздуха риск смерти человека от коронавируса может быть выше на
Директор департамента ВОЗ добавила, что сейчас важно искать способы снижения загрязнения воздуха и постепенно отказывать от ископаемого топлива в пользу «зелёной» энергетики. По её словам, это не только улучшит экологическую ситуацию, но и уменьшит риск ряда заболеваний, в том числе инфекционных.