СК Белоруссии: 700 человек подали заявления об избиениях при задержании и в изоляторах. Диджея, включившего «Перемен» на провластном митинге, бил замглавы МВД

Следственный комитет Белоруссии 17 августа сообщил, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах.



В СК добавили, что также «поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества». И заверили, что по всем фактам проводится проверка.



Генпрокуратура опубликовала список из 122 человек, которые до сих пор находятся в изоляторах по всей стране. В ведомстве сообщили, что также получают заявления об избиениях силовиками.

