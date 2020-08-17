СК Белоруссии: 700 человек подали заявления об избиениях при задержании и в изоляторах. Диджея, включившего «Перемен» на провластном митинге, бил замглавы МВД
Следственный комитет Белоруссии 17 августа сообщил, что 600 человек подали заявления об избиении при задержании, еще 100 пожаловались на издевательства в изоляторах.
В СК добавили, что также «поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов, уничтожения и повреждения имущества». И заверили, что по всем фактам проводится проверка.
Генпрокуратура опубликовала список из 122 человек, которые до сих пор находятся в изоляторах по всей стране. В ведомстве сообщили, что также получают заявления об избиениях силовиками.
Диджей Влад Соколовский, который был арестован на 10 суток за то, что включил на провластном митинге песню группы «Кино» «Перемен», рассказал изданию «Наша Нiва», что в изоляторе на Окрестина его якобы бил лично замглавы МВД страны Александр Барсуков. «На третий день пришел какой-то начальник. Мне крикнули: «Лицом к стене!» Начальник мне сказал: «Включил музыку? Хочешь перемен? Столько людей вышло на улицу, столько крови из-за вас! Ну, готовься, сядешь лет на 10». Два раза ударил меня и вышел», — рассказал Соколовский. Он уточнил, что позже понял, что это был Барсуков.