Пожарные расчёты выстроились в центре Петербурга в понедельник, 17 августа, из-за загоревшегося генератора. Пламя перекинулось на строительные леса, но распространиться ему не дали.



О пожаре на пересечении Невского и Садовой улицы «Фонтанке» немногим позже полудня сообщили читатели. Вдоль Невского на тот момент оставались три расчёта, ещё два как раз уезжали. По словам очевидцев, выезд пожарных спровоцировало оборудование торговой точки с мороженым — там загорелся генератор, обеспечивающий помещение электроэнергией.