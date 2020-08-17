На Невском проспекте загорелся генератор. Очевидцы винят мороженое
Пожарные расчёты выстроились в центре Петербурга в понедельник, 17 августа, из-за загоревшегося генератора. Пламя перекинулось на строительные леса, но распространиться ему не дали.
О пожаре на пересечении Невского и Садовой улицы «Фонтанке» немногим позже полудня сообщили читатели. Вдоль Невского на тот момент оставались три расчёта, ещё два как раз уезжали. По словам очевидцев, выезд пожарных спровоцировало оборудование торговой точки с мороженым — там загорелся генератор, обеспечивающий помещение электроэнергией.
автор видео читатель «Фонтанки»
В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в половине двенадцатого помощи запросили с Невского, 50. Горел стационарный генератор под строительными лесами, который успели потушить до приезда пожарных. Также вспыхнула обрешётка лесов на площади в 2 квадратных метра.
«11:47 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.