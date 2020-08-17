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17.08.2020 13:03
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На Невском проспекте загорелся генератор. Очевидцы винят мороженое

Пожарные расчёты выстроились в центре Петербурга в понедельник, 17 августа, из-за загоревшегося генератора. Пламя перекинулось на строительные леса, но распространиться ему не дали.

О пожаре на пересечении Невского и Садовой улицы «Фонтанке» немногим позже полудня сообщили читатели. Вдоль Невского на тот момент оставались три расчёта, ещё два как раз уезжали. По словам очевидцев, выезд пожарных спровоцировало оборудование торговой точки с мороженым — там загорелся генератор, обеспечивающий помещение электроэнергией.

автор видео читатель «Фонтанки»

В ГУ МЧС по Петербургу уточнили, что в половине двенадцатого помощи запросили с Невского, 50. Горел стационарный генератор под строительными лесами, который успели потушить до приезда пожарных. Также вспыхнула обрешётка лесов на площади в 2 квадратных метра.

«11:47 пожар ликвидирован. Пострадавших нет», — добавили в пресс-службе.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

AP-SPb
Давно пора запретить все эти генераторы, и "стационарные", и, особенно, переносные. И шум от них ужасный, и эстетика туристических мест страдает, и, как выясняется, ещё и опасность возникновения пожаров сильно возрастает.
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