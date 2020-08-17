Банкомат в «Северной верфи» приглянулся потрошителю. Деньги спасла вахтёрша

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, с сообщением о покушении на кражу начальник караула «Северной верфи» обратился в полицию Кировского района накануне утром. Чужак на Корабельную наведался в начале пятого утра, взломал дверь в подсобку, через кухню пробрался в столовую и пристроился рядом с банкоматом Сбербанка.

Похвастаться навыками ниндзя он не смог и не укрылся от внимания 60-летней вахтёрши. Услышав шаги, преступник предпочёл ретироваться. Служебная собака по кличке Зорро проследила его путь до забора с колючей проволокой и потеряла след. Преграду высотой в 3,5 метра он, похоже, преодолел при помощи деревянного поддона.

Полиция ищет мужчину лет 30 на вид, славянской внешности, субтильного телосложения и среднего роста. Брать банкомат он ходил в толстовке с чёрным капюшоном и с зелёной сумкой, похожей на продуктовую, с инструментами. Он успел повредить углошлифовальной машинкой и ломом один из замков, но до денег не добрался.

«Инцидент подтверждаем. Пресечена попытка взлома банкомата. Денежные средства не похищены. Ведётся расследование», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Сбербанка.