Губернатор Новосибирской области запретил чиновникам заваливать жителей цитатами из законодательства в ответ на обращения

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников запретил чиновникам отвечать на обращения граждан большим количеством цитат из законодательства вместо прямых ответов. Об этом он заявил 17 августа на на оперативном совещании в облправительстве.



По словам губернатора, к нему обратился житель одного из сельских районов, который показал историю переписки с чиновником и передал толстую пачку копий обращений и ответов. «Чувствовалась уже даже не злость в наш адрес, а обида, что он обращается и не может получить ответ», - рассказал губернатор. По его словам, мужчина сравнил ситуацию с тем, как если бы он приехал на автосервис на машине с проблемой, а ему, вместо того, чтобы отремонтировать автомобиль, вручают толстую инструкцию и отправляют ее изучать.

