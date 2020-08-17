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17.08.2020 07:36
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Дегтярев устроил внезапную проверку в поликлинике и отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько. Чиновник лишился работы по итогам внеплановой проверки, которую Дегтярев устроил в поликлинике.

Как 17 августа сообщает пресс-служба правительства региона, работу по развитию здравоохранения можно оценить как неудовлетворительную, а 90% всех обращений от жителей имеют отношение к медицине. В основном жалуются на обслуживание в поликлиниках.

Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка имени Горького и столкнулся с рядом нарушений. «Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн… С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике… Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — цитирует врио главы региона РИА Новости.

На пост министра будет назначен зампред по социальным вопросам Евгений Никонов, он также будет исполнять обязанности зампреда правительства. Ранее в депздраве Москвы Никонов возглавлял управление делами и координации деятельности.

Отмечается, что поводом для этого стала неудовлетворительная работа по развитию здравоохранения в регионе. Около

Дегтярева назначили врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала, который был арестован в начале июля по обвинению в причастности к убийствам и покушениям на бизнесменов в 2004–2005 годах. После этого его уволили с поста губернатора Хабаровского края. Его место в качестве временно исполняющего занял депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев. Протестующий против ареста Фургала край встретил его негостеприимно.

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Комментарии (2)

Петр Петров
Имитация бурной деятельности!
aaignat
Себя бы проверил и отправил в отставку
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