Дегтярев устроил внезапную проверку в поликлинике и отправил в отставку министра здравоохранения Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку министра здравоохранения региона Александра Витько. Чиновник лишился работы по итогам внеплановой проверки, которую Дегтярев устроил в поликлинике.



Как 17 августа сообщает пресс-служба правительства региона, работу по развитию здравоохранения можно оценить как неудовлетворительную, а 90% всех обращений от жителей имеют отношение к медицине. В основном жалуются на обслуживание в поликлиниках.



Дегтярев провел внезапную проверку в поликлинике №8 поселка имени Горького и столкнулся с рядом нарушений. «Термометрии на входе нет, хотя никто у нас этот режим не снимал. Большие очереди за анализами, хотя частично их выдачу можно организовать онлайн… С людей требуют бессмысленные справки из детского сада, они вынуждены много времени проводить в поликлинике… Охрана поликлиники с людьми пожилого возраста разговаривает неуважительно, есть жалобы", — цитирует врио главы региона РИА Новости.

