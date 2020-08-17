Россельхознадзор предложил «в корне поменять ситуацию» с провозом санкционной продукции в Россию

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию. Об этом 17 августа заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.

За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.



В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, «конфискуется все, включая машины». В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.