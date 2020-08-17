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17.08.2020 07:16
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Россельхознадзор предложил «в корне поменять ситуацию» с провозом санкционной продукции в Россию

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) представила в правительство предложения, которые смогут «в корне поменять ситуацию» с нелегальными поставками санкционных продуктов в Россию. Об этом 17 августа заявил в интервью РБК руководитель ведомства Сергей Данкверт.

«Подготовленность контрабандистов стала гораздо выше, и побороть это можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары», — заявил Данкверт.

За последние годы те, кто нарушает режим продэмбарго, стали действовать более изощренно, и доказать, что продукция — санкционная, сложно, утверждает Данкверт. Но нарушители все-таки попадаются: с июля 2015 года Россельхознадзор выявил более 36 тыс. т санкционной продукции. Недобросовестные предприниматели стараются выдавать запрещенные товары за продукцию, выращенную или изготовленную в странах, откуда разрешены поставки. Еще одна схема — перевозчик заезжает на территорию России якобы на заправку, но при досмотре оказывается, что на машине стоят левые номера, а у водителя есть сопроводительные документы на внутреннюю перевозку продукции из одного российского субъекта в другой. Кроме того, существует ложный транзит, когда продукция, согласно документам, едет через территорию России из Белоруссии в Казахстан, а на самом деле разгружается в Москве.

В других странах, по словам Данкверта, способ борьбы с нелегальными поставками один: если выявляется, что продукция ввезена незаконно, «конфискуется все, включая машины». В России такой практики пока нет: если задержанная машина перевозит продукты без документов, а прямых доказательств, что продукция санкционная, нет, вызвавший вопросы груз отправляют обратно в страну, откуда он прибыл.

Запрет на поставки продуктов из стран ЕС и США в ответ на санкции Россия ввела в августе 2014 года. Ввозить запретили мясо, рыбу, морепродукты, сыры и молочные продукты, овощи и фрукты, а также некоторые другие продукты. Спустя год контрсанкции были расширены и распространились в том числе на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, а с 2016 года — на Украину. Запрет неоднократно продлевался и действует как минимум до конца 2020 года.

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Комментарии (6)

ProstoZloy
Сначала "обнулили" отечественное сельское хозяйство и пищевую промышленность, а потом запретили поставки импорта. Интересно, на что направлена такая "стратегия"?
Brit
Боярам стало не хватать. Пошли с топором по миру.
262270121
Вот прямо сейчас очень хочется посмотреть- что находится в холодильнике товарища Данкверта.
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