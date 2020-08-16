В Минске задержаны трое подозреваемых в организации взрыва возле столичного универмага. Об этом 16 августа сообщает МВД Белоруссии.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне. После взрыва свидетельница происшествия рассказала о двух мужчинах и женщине, которые активировали самодельное взрывное устройство. Полицейские усадили очевидца в машину и стали объезжать прилегающую территорию. В одном из дворов женщина опознала двоих. Один из них активно сопротивлялся.

«Он нанес ему (полицейскому-водителю) несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — рассказали в МВД. Силовика госпитализировали.

