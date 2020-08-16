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16.08.2020 19:55
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МВД Белоруссии: Задержаны взорвавшие самодельную бомбу у универмага в Минске, один из них пытался выдавить полицейскому глаза

В Минске задержаны трое подозреваемых в организации взрыва возле столичного универмага. Об этом 16 августа сообщает МВД Белоруссии.

По данным ведомства, инцидент произошёл накануне. После взрыва свидетельница происшествия рассказала о двух мужчинах и женщине, которые активировали самодельное взрывное устройство. Полицейские усадили очевидца в машину и стали объезжать прилегающую территорию. В одном из дворов женщина опознала двоих. Один из них активно сопротивлялся.

«Он нанес ему (полицейскому-водителю) несколько ударов по голове, повалив на землю, пытался выдавить глаза», — рассказали в МВД. Силовика госпитализировали.

На выложенном министерством видео самого нападения, впрочем, не видно.

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Комментарии (17)

crosbyst
Бомбу гексогеном начиняли небось
Memory17
Вагнеровцы или провокация местных силовиков?
Иван 2пырьев
ой, вэй, и камменты на ютюбе отключили
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