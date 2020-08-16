Протестующие заполнили площадь Независимости перед Домом правительства Белоруссии
Колонна манифестантов, не согласных с итогами президентских выборов в Белоруссии, пришла к Дому правительства. Демонстранты заполнили всю площадь независимости, передаёт 16 августа РИА «Новости».
Издание «Наша Нiва» оценила число участников митинга в «сотни тысяч», РИА Новости говорит о «десятках тысяч». Ранее оппозиция сообщила о 200 тысячах собравшихся у стелы «Минск - город-герой» оттуда они и пришли к Дому правительства по проспекту победителей и обеим берегам реки Свислочь. Акция проходит мирно.
Несколькими часами ранее на этом же месте проходил митинг сторонников президента Александра Лукашенко. «Батька» заявил, что власть отдавать не намерен. По данным МВД, провластная акция собрала около 65 тысяч человек.
Массовые протестные акции проходят по всей стране с 9 августа, после выборов президента, победу на которых одержал Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни протестов силовики применяли против не согласных с результатами выборов людей слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. В первые дни задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни, один протестующий погиб.