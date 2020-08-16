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16.08.2020 17:40
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Протащивший по асфальту инспектора ДПС водитель БМВ арестован на два месяца. В суде он всё понял

Суд в Петербурге арестовал водителя, который протащил остановившего его сотрудника ГИБДД по асфальту на набережной Обводного канала. Экипаж ДПС выяснил, что номера машины архивные, и начал оформлять нарушение. В этот момент пассажир и водитель поменялись местами, попытались скрыться и стеклом зажали руку одному из инспекторов.

Как 16 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города, мужчина, который в тот момент управлял машиной, останется под стражей до 14 октября. Решение вынес Ленинский районный суд.

Если на допросе автолюбитель заявлял, что не понимает, в чём дело, «и, вообще, не видел, что зажал руку потерпевшего», то в суде «раскаялся и просил любую другую меру». Его обвиняют по части первой статьи 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сотрудник ГИБДД пострадал накануне: на записи с камер видеонаблюдения можно заметить, что водитель протащил его по асфальту около 700 метров. Все случилось в субботу, 15 августа, около половины шестого утра.

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