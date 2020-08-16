Протащивший по асфальту инспектора ДПС водитель БМВ арестован на два месяца. В суде он всё понял

Суд в Петербурге арестовал водителя, который протащил остановившего его сотрудника ГИБДД по асфальту на набережной Обводного канала. Экипаж ДПС выяснил, что номера машины архивные, и начал оформлять нарушение. В этот момент пассажир и водитель поменялись местами, попытались скрыться и стеклом зажали руку одному из инспекторов.



Как 16 августа сообщает объединённая пресс-служба судов города, мужчина, который в тот момент управлял машиной, останется под стражей до 14 октября. Решение вынес Ленинский районный суд.