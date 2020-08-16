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16.08.2020 16:42
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НАТО опровергло слова Лукашенко о наращивании мощностей в Восточной Европе

НАТО опровергло утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что альянс «лязгает гусеницами» у западных границ республики. При этом военный блок внимательно следит за ситуацией в стране, пишет Reuters.

«В регионе нет наращивания НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Он носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначен для предотвращения конфликтов и сохранения мира», — говорится в заявлении НАТО 16 августа. Также организация призвала власти Белоруссии уважать основные свободы, включая право на мирный протест.

Ранее 16 августа Лукашенко на митинге сказал, что танки и самолеты НАТО переброшены к границам с Белоруссией и находятся в 15 минутах от неё.

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Комментарии (3)

Pilat
Забавно.
А на прошлой неделе НАТО говорило строго обратное - что они таки наращивают своё присутствие именно у наших границ.
Swift_5e4d8a276f5e8
.....лязгают гусеницами при континентальных операциях .....а теперь эпоха военных без опознавательных и НАТО ли лукавому об этом не знать ли ....
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