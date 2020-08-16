НАТО опровергло слова Лукашенко о наращивании мощностей в Восточной Европе

НАТО опровергло утверждение президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что альянс «лязгает гусеницами» у западных границ республики. При этом военный блок внимательно следит за ситуацией в стране, пишет Reuters.



«В регионе нет наращивания НАТО. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Он носит строго оборонительный, соразмерный характер и предназначен для предотвращения конфликтов и сохранения мира», — говорится в заявлении НАТО 16 августа. Также организация призвала власти Белоруссии уважать основные свободы, включая право на мирный протест.

