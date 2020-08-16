Каршеринговая машина вспыхнула на дамбе днём 16 августа. По данным петербургского МЧС, сообщение о возгорании «Смарта» на 23 километре внешнего кольца КАД поступило специалистам около 15 часов. Пожар ликвидировали к 15:31.



Снимки и видео с места событий горожане опубликовали в социальных сетях. На них видно, что больше всего пострадала задняя часть машины.