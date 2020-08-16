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16.08.2020 16:14
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На дамбе сгорел «Смарт». Унимать огонь пришлось спасателям

Каршеринговая машина вспыхнула на дамбе днём 16 августа. По данным петербургского МЧС, сообщение о возгорании «Смарта» на 23 километре внешнего кольца КАД поступило специалистам около 15 часов. Пожар ликвидировали к 15:31.

Снимки и видео с места событий горожане опубликовали в социальных сетях. На них видно, что больше всего пострадала задняя часть машины.

Как сообщили «Фонтанке» сотрудники УГИБДД по городу и области, аварии не было, произошло самовозгорание. Водитель не пострадал.

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